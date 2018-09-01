Ученый предложил искать инопланетян с помощью музыки

Необычное «изобретение» предложил недавно ученый-философ Джонатон Китс в рамках нового арт-проекта, который носит название Межгалактический Омнифоник. Джонатан предложил попробовать найти «общий язык» с представителями внеземных цивилизаций с помощью специальной музыки.

Для этой цели издаваемые звуки будут опираться на законы физики и затем направляться в космическое пространство, – об этом сообщают cikavosti.

Как уверяет автор проекта, такие композиции способны радовать слух жителей других миров.

Он отмечает, что поскольку музыка для человека – уникальный вид творчества, то ей под силу «связать» между собой людей и инопланетных существ и стать языком общения, тем более, что звуки космоса, которые мы получаем, тоже вполне могут оказаться музыкой, которую нам шлют разумные существа.

Автор исследования считает, что поскольку ранее на такие смелые эксперименты никто не решался, настал момент, когда нужно начать действовать.

Один из сподвижников философа уже даже «написал» музыку, предназначенную для пришельцев. Она не совсем привычна для человеческого уха, но, тем не менее, имеет схожие принципы.

Для воплощения свой идеи Китс приобрел специальный мрамор, который состоит из уранового стекла и циферблат с радиусом, соединив все это проводами.

Устройство работает следующим образом: деревянная ручка колокол поднимается вверх, таким образом, высвобождая радиоактивные гамма-излучения, которые обладают высокой энергией. Благодаря этому космическое пространство и наполняется звуками.

Кроме того, Джонатан решил усовершенствовать свое изобретение и обычные ультразвуковые свистки, которые часто используют собачники для своих воспитанников, превратил в своеобразный орган. Издаваемые им звуки не слышны человеку, но очень понравятся инопланетянам, считает автор. Кроме того, в «оркестре» философа представлена и уникальная гравитационная виолончель, которая состоит из стального шара, подвешенного на конце нити деревянного вала.

«Музыкант», чтобы привести в действие конструкцию, размахивает мячом, таким образом создавая специальные гравитационные волны (открытые в 1916 году Эйнштейном), которые являются результатом слияния двух черных дыр. Китс заявляет, что в будущем продолжит разработки космической музыки и даже планирует создать некий гимн на законах термодинамики, который, по его словам, станет универсальным средством общения с существами с других планет.

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