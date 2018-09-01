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суббота, 1 сентября, 2018, 17:10 События
«Убийство» Бабченко: Силовики раскрыли детали приговора Герману

Голосеевский райсуд г. Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы.

Об этом 1 сентября сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

Грицак подтвердил, что 30 августа Голосеевский районный суд признал Германа виновным в том, в чем его обвиняли».

«Ему назначен реальный срок наказания – 4 года и 6 месяцев лишения свободы», – отметил Грицак, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Грицака, приговор вступит в силу через месяц.
Аркадий БабченкоВасилий ГрицакБорис Германновости Украины
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2018-09-01 20:09 :51