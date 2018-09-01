У Путина заявили, что убийство Захарченко «ведет к повышению напряженности в регионе»

Гибель главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко – это «провокация, которая ведет к повышению напряженности в регионе».

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, – передает ТАСС.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само собой, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации Минских договоренностей», – заявил представитель Кремля.

«Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией», – подчеркнул он.

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