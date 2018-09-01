live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
1 сентября, суббота
Гурт «Гайдамаки» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї суботи, 1 вересня, о 23:00!
Гурт «Гайдамаки» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї суботи, 1 вересня, о 23:00!
1 сентября, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
1 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 1 сентября, 2018, 13:29 Мир
У Путина заявили, что убийство Захарченко «ведет к повышению напряженности в регионе»

Гибель главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко – это «провокация, которая ведет к повышению напряженности в регионе».

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, – передает ТАСС.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само собой, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации Минских договоренностей», – заявил представитель Кремля.

«Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией», – подчеркнул он.

 
РоссиядонбассАлександр Захарченкоубийствоновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-01 16:45 :45