Тарифы на отправку писем в Украине вырастут вдвое

Переписываться и отправлять посылки в Украине станет дороже. Тарифы «Укрпочты» вырастут дважды: с 10 сентября 2018 года, и с 1 января 2019 года.

Об этом передает УНН.

1-й этап – тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) изменится на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги «Укрпочта Стандарт», массой до 10 кг в пределах Украины – на 3,6 грн (с НДС).

2-й этап – тариф на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетное письмо весом до 50 г) изменится по сравнению с первым этапом на 1 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги «Укрпочта Стандарт», массой до 10 кг в пределах Украины на 2,4 грн (с НДС).

Тарифы на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги «Укрпочта Стандарт», в частности, на пересылку отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), в пределах Украины – 51 грн (с НДС).

Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений «Укрпочта Стандарт» не меняются.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла изменения в Методику определения и расчета тарифов на услуги транспортировки природного газа.

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