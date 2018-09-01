Супрун сообщила, можно ли есть пищу, на которую садилась муха

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, можно ли есть пищу, если на нее садилась муха.

Об этом в руководитель Минздрава пишет в Фейсбуке.

Подаем полнотекстово сообщение:

«Прочитала статью о том, что делать, если на еду села муха. Это может казаться остроумным советом, но давайте быть честными. Знаете ли вы точно, что действительно делать? Или действует правило, что за 5 секунд микробы не «перебегают» на еду? Или все же этого достаточно, чтобы что-то вредоносное попало на ваш пирог и заразило, например, гельминтами?

Увы, правдиво лишь последнее предложение. Еду, на которую села муха, надо или помыть, или приготовить под высокой температурой, или не есть, если ни то, ни другое невозможно.

Ведь мухи переносят очень большое количество возбудителей болезней.

У ВОЗ есть публикация о комнатных мухах – тех самых, что чаще всего докучают людям, ведь всегда селятся вблизи. В ней можно очень подробно прочитать об опасности этого существа.

Питаются мухи как обычными продуктами, так и мусором, экскрементами и другими отвратительными вещами. Когда муха ползает или ест всякий хлам, возбудители болезней попадают на ее тело или же переезжают сразу в ее организм. Патогенные микроорганизмы, попадающие на наружную поверхность мухи, могут выжить в течение нескольких часов, а те, которые попадают в организм мухи или в еду, в которую она их транспортировала, могут выжить в течение нескольких дней.

И это могут быть многочисленные возбудители различных инфекционных болезней – кишечные инфекции, инфекции глаз, инфекции кожи и гельминты.

Хотя сейчас, особенно в крупных городах, мух сравнительно немного, зато в сельской местности или за городом они надоедают гораздо чаще. Поэтому сталкиваясь с такими, на первый взгляд, обычными случаями, важно, чтобы каждый из нас понимал, насколько это опасно для здоровья. И не забывал следить за элементарными правилами гигиены. Не ел грязную пищу, не пил из чашки, в которую упала муха, тщательно и часто мыл руки. Простые правила помогают предотвратить распространение опасных бактерий, а вместе с ними и болезней».

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