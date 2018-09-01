live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
1 сентября, суббота
Гурт «Гайдамаки» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї суботи, 1 вересня, о 23:00!
Гурт «Гайдамаки» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї суботи, 1 вересня, о 23:00!
1 сентября, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
1 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 1 сентября, 2018, 13:45 Киев
Студент-первокурсник выпал с третьего этажа общежития в Киеве

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства гибели студента. Тело парня обнаружили сегодня утром. По информации свидетелей, он сорвался с третьего этажа общежития.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В 7.00 утра в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от свидетеля о падении парня на улице Борщаговская.

На место происшествия для установления всех обстоятельств выезжала следственно-оперативная группа. Известно, что погибший – уроженец Донецкой области, 2000 г.р., студент первого курса.

Со слов свидетеля, который выгуливал собаку, установлено, что парень сорвался с третьего этажа. Вероятно, в таким образом он пытался попасть в комнату общежития.

По факту гибели парня начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – несчастный случай.

 
ЧПкриминалновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-01 16:45 :26