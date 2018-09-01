Специалисты предупреждают, что кошки могут быть опасны для здоровья человека

Вирусный иммунодефицит кошек уже поразил около 60% уличных котов и 2% домашних питомцев. По словам ученых, это заболевание схоже с вирусом иммунодефицита человека. Эксперты также не исключают и возможности заражения этим вирусом человека, ведь даже ВИЧ пришел к людям от приматов.

Об этом пишет newsyou.

Сейчас ученые склонны считать, что ВИК для человека не является опасным. Но вспомним историю появления вируса иммунодефицита человека, который пришел к людям от животных. Также вирус иммунодефицита был обнаружен у приматов и коров, а значит, он может переступить межвидовой барьер. Кроме того, учитывая то, как тесно влились кошки в нашу жизнь, этот вирус способен мутировать. Ветеринары отмечают, что кошки, у которых выявлен ВИК, очень слабые. Соответственно, их организм открыт для всевозможных инфекционных заболеваний, которые могут передаться человеку.

«Существует группа инфекционных болезней, которая называется зооантропонозы. Эти болезни способны передаваться от человека к животному и наоборот. В их число входит лишай, лептоспироз, глисты и даже бешенство».

Именно поэтому специалисты крайне настаивают ограничить общение маленьких детей с ВИК-позитивными котами. Ведь до 12 лет у детей слабая иммунная система и выше риск подхватить какое-то заболевание.

Согласно последней статистике, у 60% бродячих кошей и 2% домашних был обнаружен ВИК. Аспирантам приходилось отлавливать собак и делать анализы, что не так просто. Впрочем, по словам специалистов, если обследовать больше «пациентов», вероятно, проценты только возрастут. Главным путем передачи вируса от зараженной кошки другому животному – через укусы. По статистике чаще всего болеют именно коты, что связывают с агрессивным поведением самцов. Кроме того, по словам ветеринаров, вирус может передаваться при контакте кота со слюной или экскрементами другого кота.

На сегодняшний день пока нет лекарств для кошек, которые заражены ВИК. Для поддержания сил им дают ряд противовирусных препаратов, которые часто используются людьми во время простуды. Также иногда к терапии подключают и антибиотики. Увы, но рано или поздно наступает момент, когда организм не реагирует на лечение.

Впрочем, наука занимается изучением ВИК и не так давно был запатентован способ диагностики вируса. Вместе с ним можно диагностировать и лейкоз у кошек, который нередко «идет в ногу» с ВИК у пушистых пациентов.

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