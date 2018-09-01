Специалисты отвели человечеству 17 лет до климатической точки невозврата

Специалисты считают, что если человечество не начнет принимать меры по борьбе с изменением климата до 2035 года, то шанс остановить потепление на 1,5 градуса будет уже практически потерянным.

Исследование было опубликовано в журнале Earth System Dynamics, – сообщает new-s.com.ua.

Отмечается, что средняя глобальная температура планеты сейчас примерно на один градус превышает показатель середины XIX века. Хенк Дейкстра (Henk Dijkstra) из Утрехтского университета и его коллеги применили климатические модели для того, чтобы определить «точку невозврата», после которой ограничить потепление уже не удастся.

«В нашем исследовании мы показали, что для действий в области защиты климата есть жесткие дедлайны. Мы пришли к выводу о том, что осталось очень мало времени до того момента, когда парижские цели [1,5 и 2 градусов] станут недосягаемыми даже при резком сокращении выбросов», – рассказал Дейкстра.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили удивительную правду о глобальном потеплении.

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