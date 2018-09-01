Скандальный львовский гаишник времен Майдана получил новую должность в ДФС

Экс-работника ГАИ Игоря Цимбрыла, который преследовал автомайдановцев и против которого выступали активисты, назначили на новую должность в ДФС.

Соответствующий приказ ДФС в Фейсбуке обнародовала львовская активистка Наталья Шелестак.

«Подполковника налоговой милиции Цимбрыла Игоря Романовича на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела оперативного обеспечения территориальных органов ДФС западных регионов Украины Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины, освободив с должности начальника второго отдела управления внутренней безопасности территориальных органов ДФС во Львовской области», – говорится в документе.

«Бывший инспектор ГАИ, который преследовал автомайдановцев, Цимбрыло уверенно делает карьеру в налоговой во внутренней безопасности. Теперь будет заботиться о безопасности всего Западного региона», – прокомментировала Н.Шелестак.

Как сообщалось, представители Национального движения «Государственная инициатива Яроша» и других общественных организаций в главном управлении Государственной фискальной службы Львовщины протестовали против назначения на одну из ключевых должностей в ДФС Игоря Цимбрыла. Во время Революции Достоинства этот чиновник, работая чиновником в ГАИ, прославился тем, что преследовал и оказывал давление на участников местного Евромайдана, всячески препятствовал выезду протестующих в Киев, преследовал священнослужителей, которые помогали Майдану.

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