Шесть человек госпитализированы с отравлением после дня рождения на Львовщине

30 и 31 августа с диагнозом «острый энтероколит» в Бродовскую ЦРБ были госпитализированы шесть человек, жителей с. Пониковица Бродовского района, 1940, 1946, 1973, 1974, 2007, 2009 годов рождения.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Все пострадавшие 28 августа на праздновании дня рождения употребляли продукты питания из собственного хозяйства, приготовленные в домашних условиях. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь согласно протоколам лечения.

Причины и обстоятельства вспышки инфекции устанавливаются.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.