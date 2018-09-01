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суббота, 1 сентября, 2018, 10:50 Львов
Шесть человек госпитализированы с отравлением после дня рождения на Львовщине

30 и 31 августа с диагнозом «острый энтероколит» в Бродовскую ЦРБ были госпитализированы шесть человек, жителей с. Пониковица Бродовского района, 1940, 1946, 1973, 1974, 2007, 2009 годов рождения.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Все пострадавшие 28 августа на праздновании дня рождения употребляли продукты питания из собственного хозяйства, приготовленные в домашних условиях. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь согласно протоколам лечения.

Причины и обстоятельства вспышки инфекции устанавливаются.

 
ЧСотравленияновости Украины
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