СБУ будет отслеживать контент телеканалов, перешедших в управление Портнова

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена отслеживать контент украинских телеканалов, которые перешли в управление бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает РБК-Украина.

Он сообщил, что на основании наличия нарушений СБУ будет открывать уголовные дела.

«Мы не видели документов, подтверждающих, что управление NewsOne и другого канала взял на себя господин Портнов. Да, мы слышали его заявление, что он подписал соответствующие документы... Наверное, легко спрогнозировать, на чьи жернова будут лить воду те каналы, которые будет курировать в перспективе господин Портнов. Я слабо верю в то, что, сидя на территории РФ, он будет агитировать за восстановление украинских границ, за восстановление государственного суверенитета, за восстановление контроля над Крымом, за то, чтобы навести порядок на Донбассе, и чтобы он стал украинским... Мы не можем говорить сейчас, что кто-то совершил преступление. Если будут признаки совершения преступления, они будут документироваться и квалифицироваться соответствующим образом и тогда будут приниматься решения о внесении или не внесении в ЕРДР», – сказал Грицак.

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