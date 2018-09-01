Разбойное нападение возле железнодорожного вокзала Львова: нападавшего задержали

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, причастного к разбойному нападению вблизи железнодорожного вокзала. Потерпевший с ножевым ранением госпитализирован.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В Зализнычный отдел полиции 31 августа поступило сообщение от врачей о том, что в операционное отделение госпитализирован 40-летний житель Луганской области с диагнозом: «проникающее ранение грудной клетки слева».

Правоохранители установили, что около 3.30, когда потерпевший находился вблизи главного железнодорожного вокзала, на него напали. Вонзив нож в правый бок туловища, у мужчины забрали сумку, в которой были две куртки, фотоаппарат и деньги.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен 34-летний житель Закарпатья, у которого они изъяли вещественные доказательства. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проводится досудебное расследование.

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