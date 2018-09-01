Ради блага православия: Вселенский патриарх поставил на место главу РПЦ Кирилла

В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей одной фразой осадил главу русской церкви Кирилла

Вселенский патриарх свт. Варфоломей на встрече с патриархом Московским Кириллом, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.

На встречу вместе с патриархом Кириллом в Стамбул приехала митрополия, – сообщает politeka.

«Мы верим в силу диалога... Диалог – путь, указанный нам самим Богом... Мы рады, что визит патриарха Кирилла совпадает с заседанием Священного Синода, который происходит ежемесячно и заседает в течение трех дней. А от завтра до понедельника начинается Собор, на котором будут присутствовать все действующие архиереи нашего Патриархата», – сказал Варфоломей.

Кирилл пытался перекинуть разговор в другое русло, опираясь на основы христианства, что все должно быть на благо христианства.

«Есть разница между диалогом, который ведут политики и церкви... Диалог внутри церкви имеет природу. Диалог между поместными церквями происходит внутри единого тела. И это накладывает на нас определенную ответственность, но и дает силу. И мы делаем все, чтобы не нарушать наше благополучие, не нарушать единства. В этом доме мы имели различные дискуссии, но мы никогда не сделали того, что могло бы навредить Вселенскому патриархату, Единой Святой Соборной церкви, потому что несем ответственность перед вами и поместными церквями», – говорил Кирилл.

Кроме того, московский патриарх склонял к мысли, что они должны быть примером для новых молодых иерархов Константинополя.

«А здесь как раз присутствуют все молодые иерархи Константинополя и они занимаются отношениями межправославных отношений и ведут диалоги с другими церквями ради блага православия», – отрезал Варфоломей.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей сообщил главе Русской православной церкви патриарха Кирилла об имплементации решения по автокефалии в Украине.

Об этом после окончания встречи патриархов в Стамбуле (Турция) заявил митрополит Галльский Эммануил, который ответственен за процесс предоставления УПЦ Томоса.

«Главный вопрос, который обсуждался – вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, который длится более 25 лет. Вселенский Патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу во время его визита. Визит прошел в братской атмосфере ...», – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, Патриарх Кирилл прибыл в Стамбул на встречу с патриархом Варфоломеем.

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