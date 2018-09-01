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суббота, 1 сентября, 2018, 14:01 События
Преемник Захарченко: Задержанные за убийство «подтвердили причастность украинской стороны»

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной «ДНР» Дмитрий Трапезников заявил, что задержанные за убийство Александра Захарченко «в результате допроса подтвердили причастность украинской стороны к преступлению».

Ранее сообщалось, что сразу после взрыва в кафе «Сепар» было задержано несколько подозреваемых. Еще тогда донецкая сепаратистская власть называла их «украинскими диверсантами», – пишет «Медуза».

Главарь «ДНР» Александра Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Кроме Захарченко, погиб еще один человек, 11 пострадали. Представители российской власти и «ДНР» обвинили в случившемся Украину. В СБУ предположили, что убийство стало результатом разногласий внутри «ДНР».

 
донбассАлександр Захарченкоубийствоновости Украины
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2018-09-01 16:45 :30