суббота, 1 сентября, 2018, 16:39 Экономика
Правительство уточнило сроки выдачи «пакетов малыша»
«Пакет малыша» выдадут не позднее чем через месяц после родов. Внесены изменения в соответствующее правительственное постановление
Правительство на своем заседании 29 августа урегулировало сроки выдачи «пакета малыша», – пишет ЮрЛига.
Установлено, что с 1 сентября 2018 года единовременная натуральная помощь «пакет малыша» в рамках государственной помощи семьям с детьми будет предоставляться не позднее чем через 30 дней со дня рождения ребенка.
Соответствующее правительственное постановление № 671 вступило в силу 31 августа.
Напомним, что роженицам снова начнут выдавать «пакет малыша», а Минсоцполитики определило, что войдет в такой комплект.
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