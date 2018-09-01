Правительство уточнило сроки выдачи «пакетов малыша»

«Пакет малыша» выдадут не позднее чем через месяц после родов. Внесены изменения в соответствующее правительственное постановление

Правительство на своем заседании 29 августа урегулировало сроки выдачи «пакета малыша», – пишет ЮрЛига.

Установлено, что с 1 сентября 2018 года единовременная натуральная помощь «пакет малыша» в рамках государственной помощи семьям с детьми будет предоставляться не позднее чем через 30 дней со дня рождения ребенка.

Соответствующее правительственное постановление № 671 вступило в силу 31 августа.

Напомним, что роженицам снова начнут выдавать «пакет малыша», а Минсоцполитики определило, что войдет в такой комплект.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.