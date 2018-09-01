«Подобрели»: в Венгрии заявили, что идут на уступки Украине ради «помощи Закарпатью»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, реагируя на высказывания украинского коллеги Павла Климкина, публично подтвердил 31 августа, что венгерская сторона не будет настаивать на сохранении названия должности министерского уполномоченного Иштвана Грежи, «ответственного» за Закарпатье.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Для правительства Венгрии важно развитие Закарпатья. Очевидно, что для этого есть потребность в бюджетном источнике, которое обеспечивает Венгрия. Однако, к сожалению, украинское правительство по трудно постижимым причинам всевозможными средствами препятствует поступлению средств из этого источника. Именно теперь они прицепились к титулу Иштвана Грежи. Если ценой помощи Закарпатью является изменение названия должности министерского уполномоченного, тогда мы это сделаем», – заявил министр Сиярто, находясь в рабочей поездке в Вену.

«Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного «по Закарпатью», – указал в сети Twitter vіністр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Недавнее назначение официальным Будапештом чиновника Иштвана Грежи на пост правительственного уполномоченного по вопросам развития Закарпатья, а также ответственного за программу развития венгроязычных детских садов в Карпатском бассейне (в украинской терминологии – бассейне рек Тисы и Дуная) привело к дипломатическому скандалу между Украиной и Венгрией. В Киеве потребовали объяснений от венгерской стороны, поскольку в МИД Украины считают, что в сферу компетенции этого уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

Иштван Грежа с 2016 года и до 1 июля текущего года занимал должность правительственного комиссара, ответственного за сотрудничество между пограничным регионом Венгрии Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины. За это время он и его помощники, с двумя консульствами Венгрии на Закарпатье, успели реализовать несколько амбициозных для венгерской действующей власти проектов в Закарпатской области. Среди них – организация массовых курсов венгерского языка и так называемый план Егана, призван поддержать местных венгроязычных предпринимателей, а также предоставление гуманитарной помощи, прежде всего медикаментов.

Как сообщалось ранее, венгерский уполномоченный по Закарпатью не понял возмущения Киева по поводу своего назначения.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.