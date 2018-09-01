Осенью Россия будет давить на Украину на дипломатическом фронте, – Снегирев

Преждевременные комментарии про «горячую осень» на востоке страны, активизацию боевых действий и контрнаступление боевиков не соответствуют действительности.

Об этом сообщает сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Сейчас уже уменьшилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям и Вооруженным силам Украины. Россия будет давить на Украину именно на дипломатическом фронте. Но будет учитывать военный компонент по установившейся формуле: активизация накануне встречи в нормандском и минском формате или любой встречи в формате Уолкер-Сурков. То есть, тех встреч, где решается судьба Донбасса и отрабатывается дорожная карта в урегулировании ситуации на Востоке.

Сейчас Россия пытается склонить Украину к выполнению Минских соглашений. Неслучайно и наши западные партнеры настаивают на том, что Минские договоренности являются безальтернативными и, соответственно, Украина должна выполнять взятые на себя обязательства. Это, кстати, прозвучало на последнем саммите НАТО.

По отмене выборов на оккупированных территориях Востока, которые состоялись одновременно в «ДНР» и «ЛНР». Таким образом Россия старается избежать критики со стороны западных партнеров, в первую очередь США. А также хочет показать, что она, как третья сторона конфликта, придерживается взятых на себя обязательств. Ведь проведение выборов лидеров самопровозглашенных республик и местных выборов на оккупированных территориях является нарушением.

РФ пытается использовать тактику «кнута и пряника». С одной стороны, Россия демонстрирует себя как договороспособную сторону, которая продуцирует мирные инициативы. А это, кроме отмены выборов и возобновления встречи в формате Уолкер-Сурков, переговоры Патрушева и Болтона.

А с другой стороны, идет передислокация военной техники, накопление ее по определенным ОБСЕ линиям отвода. Однако стоит с осторожностью относиться к прогнозам военных экспертов и не только относительно осеннего военного обострения, но и по количеству единиц вражеской техники.

Количество боевиков, которые озвучивает руководитель Генштаба не совпадает с количеством боевиков, которое озвучивает Главное управление разведки Министерства обороны. Так какие прогнозы они могут предоставлять? Они не могут посчитать ни количество техники, ни количество боевиков: она у них колеблется в фантастических размерах. Причем эти заявления делают в течение недели. А это говорит о некомпетентности и отсутствии координации.

Поэтому сейчас Россия использует целый ряд рычагов воздействия на Украину с элементами военного и политического давления.

Как сообщалось ранее, Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство главы «ДНР» Александра Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.

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