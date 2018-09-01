Осень пришла в Украину с жарой – погода на начало сентября

В Украине в субботу, 1 сентября, ожидается жаркая погода без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Небольшая облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16°, в южной части 17-22°; днем в южных, восточных и большинстве центральных областей 30-35°, на остальной территории 24-29°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 21-26°», – говорится в сообщении.

В частности, в Киеве осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°. На Киевщине в субботу также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

На 2-3 сентября, в Украине осадки не прогнозируются, лишь днем 3 сентября на Закарпатье и в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, на Приазовье отдельные порывы 15-18 м/сек. Температура ночью 13-18°, на юге страны 17-22°; днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях 27-32°, на остальной территории 30-35°.

В столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-18°, днем 27-32°.

4 - 5 сентября лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 22°; днем 27-33°.

По ориентировочным прогнозам, 6-8 сентября преимущественно без осадков, 9-10 сентября в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь.

Температура ночью 11-17°, на побережье морей до 20°; днем 6-8 сентября 23-29°, на юге 27-33°; 9-10 сентября в Украине снижение температуры на 3-6°.

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