Новый рекорд: украинский хит сорвал миллионы просмотров на YouTube

Украиноязычная песня впервые получила 34 млн просмотров на YouTube, что является абсолютным рекордом для русскоязычного сегмента сервиса.

Об этом сообщает etcetera.

Рекордсменкой стала работа украинской группы Kazka «Плакала». С момента загрузки, 17 мая 2018 года, ее прослушали более 34 млн раз. В течение последних 12 недель хит уверенно держит лидерство украинского чарта клипов YouTube.

Ближайшим конкурентом трека является композиция украинской поп-группы DZIDZIO «Я и Сара», у которой более 21 млн за 4 года.

Как сообщал ранее IA ZIK, хиты последних 50 лет, которые мы не перестаем слушать.

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