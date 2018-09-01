Новая украинская школа: Результатов реформы ожидают через 12 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Украина готова к новому учебному году и внедряет новое качество образования как долгосрочную реформу, результаты которой будут ощутимы через 12 лет.

«Мы начинаем сейчас трудный, но необходимый процесс внедрения новой украинской школы. Ввели новые стандарты, выделили 1 млрд грн для переоснащения начальной школы. Такого раньше не было. Подготовили учителей по новым программам. Процесс пошел. Мы сегодня закладываем основы нового качества образования», – отметил Гройсман, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, вместе со стандартами обучения улучшается и отношение к учителю, прежде всего, в контексте оплаты труда.

«Мы несколько лет подряд работаем над тем, чтобы повышать зарплату педагогам. И понимаем, что работу надо продолжать», – сказал премьер-министр.

По информации пресс-службы Кабинета Министров, в 2018-2019 учебном году в первый класс идут около 450 тыс. детей. Лидеры по набору первоклассников: Днепропетровская область – 38143 ребенка, Киев – 33247 и Львовская область – 30297 детей.

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