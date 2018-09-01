Начал действовать новый порядок создания групп продленного дня в школах

Отныне для всех школ Украины действует новый порядок создания групп продленного дня.
Соответствующий приказ МОН, зарегистрированный в Минюсте, вступил в силу, – сообщили в пресс-службе Правительства.
Главными новациями порядка является то, что он предусматривает лучшие условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.
Так, если раньше группу можно было комплектовать из учеников не менее 4-х возрастных категорий, то сейчас разница в возрасте учеников одной группы не может превышать 2-х лет. Такое изменение позволит обеспечить более комфортные условия для детей, учитывая их индивидуальные психологические различия и физическое развитие.
Одновременно в школах, расположенных в сельской и/или горной местности, где осуществляется подвоз школьным автобусом, группы можно создавать для учеников разного возраста.
Решение о создании и работе групп продленного дня принимают основатели школ по письменным обращениям родителей или иных законных представителей учащихся. Для этого в школе также должна быть соответствующая материально-техническая база и условия для питания. Для первоклассников могут создавать условия для сна.
Зачислять детей в группы можно в течение всего учебного года.
Находиться в группе продленного дня ученики должны не более 6 часов в день. Режим их работы должен включать:
- прогулки на открытом воздухе продолжительностью не менее полутора часов для учащихся начальных классов;
- питание продолжительностью не менее 30 минут;
- выполнение домашних заданий (при наличии) продолжительностью не более 1 часа;
- проведение спортивно-оздоровительных занятий длительностью не менее 1 часа;
- физкультминутки и гимнастику для глаз через каждые 15 минут занятия для учеников начальных классов.
- Наполняемость группы продленного дня не должна превышать 30 детей. Меньшее предельное количество учащихся в группе может установить руководитель школы, согласовав это решение с учредителем.
Инклюзивные и специальные группы создают по заявлению родителей или других законных представителей детей.
Наполняемость специальной группы должна быть от 6 до 12 учеников, в зависимости от нозологии.
В инклюзивных группах может быть до 30 детей, однако количество учащихся с особыми образовательными потребностями должен быть таким:
- 1-3 – из числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом, легкими интеллектуальными нарушениями и тому подобное;
- не более 2 – из числа детей слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с дислексией, расстройствами спектра аутизма, другими сложными нарушениями в развитии или тех, которые передвигаются на колясках.
Напоминаем, что с сентября стартует пилот НУШ во вторых классах – участники эксперимента уже получили программы на год по основным предметам. Более подробно по ссылке.