Начал действовать новый порядок создания групп продленного дня в школах

Отныне для всех школ Украины действует новый порядок создания групп продленного дня.

Соответствующий приказ МОН, зарегистрированный в Минюсте, вступил в силу, – сообщили в пресс-службе Правительства.

Главными новациями порядка является то, что он предусматривает лучшие условия для детей и впервые дает возможность открывать инклюзивные группы.

Так, если раньше группу можно было комплектовать из учеников не менее 4-х возрастных категорий, то сейчас разница в возрасте учеников одной группы не может превышать 2-х лет. Такое изменение позволит обеспечить более комфортные условия для детей, учитывая их индивидуальные психологические различия и физическое развитие.

Одновременно в школах, расположенных в сельской и/или горной местности, где осуществляется подвоз школьным автобусом, группы можно создавать для учеников разного возраста.

Решение о создании и работе групп продленного дня принимают основатели школ по письменным обращениям родителей или иных законных представителей учащихся. Для этого в школе также должна быть соответствующая материально-техническая база и условия для питания. Для первоклассников могут создавать условия для сна.

Зачислять детей в группы можно в течение всего учебного года.

Находиться в группе продленного дня ученики должны не более 6 часов в день. Режим их работы должен включать:

прогулки на открытом воздухе продолжительностью не менее полутора часов для учащихся начальных классов;

питание продолжительностью не менее 30 минут;

выполнение домашних заданий (при наличии) продолжительностью не более 1 часа;

проведение спортивно-оздоровительных занятий длительностью не менее 1 часа;

физкультминутки и гимнастику для глаз через каждые 15 минут занятия для учеников начальных классов.

Наполняемость группы продленного дня не должна превышать 30 детей. Меньшее предельное количество учащихся в группе может установить руководитель школы, согласовав это решение с учредителем.

Инклюзивные и специальные группы создают по заявлению родителей или других законных представителей детей.

Наполняемость специальной группы должна быть от 6 до 12 учеников, в зависимости от нозологии.

В инклюзивных группах может быть до 30 детей, однако количество учащихся с особыми образовательными потребностями должен быть таким:

1-3 – из числа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, пониженным зрением или слухом, легкими интеллектуальными нарушениями и тому подобное;

не более 2 – из числа детей слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, в том числе с дислексией, расстройствами спектра аутизма, другими сложными нарушениями в развитии или тех, которые передвигаются на колясках.

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