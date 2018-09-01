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суббота, 1 сентября, 2018, 11:40 События
На Тернопольщине разоблачили псевдопсихиатров, которые похищали людей

Полицейские разоблачили на Тернопольщине деятельность незаконного психореабилитационного центра, организаторы которого похищали и незаконно удерживали в неволе людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Группа злоумышленников в составе четырех человек на территории Тернопольского района организовала деятельность так называемого психореабилитационного центра по предоставлению услуг по лечению от наркологической, алкогольной зависимости и игромании. Рекламная кампания центра под названием «Твоя независимость» через социальные сети, раздача листовок на улице приносила стабильный и немалый доход, ведь родственники, узнав, что функционирует такое заведение, которое возвращает наркоманов, алкозависимых к нормальной жизни, платили немалые средства за оздоровление родных», – говорится в сообщении.

Как установили полицейские, месяц пребывания в центре стоил от 10 до 30 тысяч гривень. Со своей стороны организаторы центра намеренно затягивали лечение на длительный период. Однако в результате «лечения» пациенты жаловались на ухудшение состояния здоровья. По предварительным данным, злоумышленники делали из потерпевших «зомби», накалывая сильнодействующими препаратами, а родственникам утверждали, что реабилитацию нужно продолжить, ведь это процесс длительный.

Как установили сыщики, были случаи, когда людей по 9 месяцев не выпускали на улицу, держа в душных комнатах, где окна были наглухо забиты.

Среди «услуг» психореабилитационного заведения была и принудительная доставки пациентов: человека силой забирали из дома, грузили в автомобиль и увозили в центр. Это стоило для родных алко- наркозависимых примерно 2,5 тысячи гривень.

Организаторами преступной группировки оказалось супруги из столицы. Ранее судимый за изнасилование и наркопреступления 39-летний киевлянин совместно со своей 32-летней женой сняли в одном из сел Тернопольского района частное помещение, и, не имея ни медицинского, ни психологического образования, ни лицензии на осуществление лечебной практики, начали «исцелять» людей. Через некоторое время к уголовной деятельности присоединились 33-летний житель Волынской области и 25-летний житель Тернополя.

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам «реабилитационного» центра в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 146 УК. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, в Тернополе задержали банду полицейских за вымогательство на вокзале.
Тернопольская областьпсихиатрияпохищение людейновости Украины
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2018-09-01 12:48 :55