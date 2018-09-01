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суббота, 1 сентября, 2018, 12:43 Львов
На Львовщине мужчина попал в реанимацию после укуса змеи

На Львовщине мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы после укуса змеи.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

«31 августа около 17.00 в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ с диагнозом «укус змеи в правую кисть» был госпитализирован житель села Дашава Стрыйского района, 1968 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.

 
ЧСзмеиновости Украины
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