суббота, 1 сентября, 2018, 12:43 Львов
На Львовщине мужчина попал в реанимацию после укуса змеи
На Львовщине мужчину госпитализировали в реанимационное отделение больницы после укуса змеи.
Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.
«31 августа около 17.00 в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ с диагнозом «укус змеи в правую кисть» был госпитализирован житель села Дашава Стрыйского района, 1968 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.
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