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суббота, 1 сентября, 2018, 0:49 Общество
На 76-м году жизни скончался создатель комиксов Marvel

На 76-м году жизни скончался один из создателей легендарных комиксов Marvel Гэри Фридрих.

Автор комиксов умер из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

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Гэри Фридрих прославился сериями Marvel про «Сына сатаны» и «Призрачного гонщика». Он начал свою работу над комиксами еще в начале 1960-х.

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Как сообщалось ранее, Marvel празднует 10-летие кинопроизводства.
Marvelсмерть человекановости УкраиныГэри Фридрих
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2018-09-01 02:57 :17