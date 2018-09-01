На 76-м году жизни скончался создатель комиксов Marvel

На 76-м году жизни скончался один из создателей легендарных комиксов Marvel Гэри Фридрих.

Автор комиксов умер из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

Гэри Фридрих прославился сериями Marvel про «Сына сатаны» и «Призрачного гонщика». Он начал свою работу над комиксами еще в начале 1960-х.

Как сообщалось ранее, Marvel празднует 10-летие кинопроизводства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.