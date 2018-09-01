Лисянский: Донецк взят в кольцо, приспешники Захарченко пытаются убежать

Ближайшее окружение убитого главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко пытается сбежать с территории «ДНР». Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться. Зато Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения боевиков приведены в боевую готовность.

Об этом 1 сентября в Фейсбуке сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Подаем полнотекстово сообщение на языке оригинала:

«По ситуации в Донецке и ОРДО.

Всю ночь провел на линии разграничения, был в Марьинке, Красногоровке, Майорске.

Боевые действия активно не велись этой ночью, в Марьинке только слышал автоматные и пулеметные очереди.

КПВВ Майорск работает только на въезд в «ДНР». КПВВ Марьинка и Гнутово со стороны «ДНР» въезд и выезд закрыты. Из «ДНР» людей не выпускают ни в РФ ни в ОРЛО.

Ночью были осуществлены аресты, мне известно о двух. К людям приходили прямо в квартиры ночью.

Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории «ДНР». Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться.

Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НПФ приведены в боевую готовность.

Такая обстановка по информации источников в НВФ «ДНР» продлится 3 дня.

На сегодняшний день работает только КПВВ «Станица-Луганская».

Как сообщалось, боевики «ДНР» не выпускают граждан на территорию, подконтрольную украинской власти.

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

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