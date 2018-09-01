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суббота, 1 сентября, 2018, 17:58 События
Лавров назвал убийство Захарченко провокацией для срыва Минских договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство главы «ДНР» Александра Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

" Провокация откровенная и направленная на срыв выполнения минских договоренностей", – сказал С. Лавров журналистам.

У Путина заявили, что убийство Захарченко «ведет к повышению напряженности в регионе».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гибель главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко – это «провокация, которая ведет к повышению напряженности в регионе».

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.
Александр Захарченкоминские договоренностиСергей Лавровновости Украины
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2018-09-01 20:09 :47