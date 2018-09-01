Лавров назвал убийство Захарченко провокацией для срыва Минских договоренностей

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство главы «ДНР» Александра Захарченко провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

" Провокация откровенная и направленная на срыв выполнения минских договоренностей", – сказал С. Лавров журналистам.

У Путина заявили, что убийство Захарченко «ведет к повышению напряженности в регионе».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гибель главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко – это «провокация, которая ведет к повышению напряженности в регионе».

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

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