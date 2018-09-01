Грицак озвучил основную версию ликвидации Захарченко

Убийство Александра Захарченко могло произойти из-за разборок на коммерческой основе или это ликвидация его со стороны РФ как ненужного свидетеля в будущем.

Об этом журналистам сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает «Укринформ».

«Мы анализируем эту ситуацию. Основные версии – это зачистка тех, кто знал слишком много, и которые просто не нужны в дальнейшем как свидетели, и вторая, одна из основных, – это разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества было «отжато», перераспределено, и очень много обиженных, причем среди руководящего состава как «ДНР» так и «ЛНР», – сказал Грицак.

По словам главы СБУ, его не удивляет, что в убийстве Захарченко обвиняют украинских правоохранителей.

«Прогнозируемая ситуация, как на мой взгляд. Меня абсолютно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, потому что украинские ДРГ туда никто не посылал», – добавил Грицак.

Как сообщал Укринформ, в оккупированном Донецке 31 августа во время взрыва в ресторане «Сепар» смертельные ранения получил так называемый «глава ДНР» Александр Захарченко.

Захарченко ехал на поминальный ужин в связи со смертью певца Иосифа Кобзона.

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