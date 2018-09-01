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суббота, 1 сентября, 2018, 22:05 Общество
Гений, легенда, мастер высочайшего класса: Повалий и Лорак оплакивают Кобзона

Украинские артистки, известные своей любовью к России, скорбят по умершему певцу Иосифу Кобзону, который при жизни неоднократно выражал свою антиукраинскую позицию

Об этом сообщает politeka.

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Среди тех, кто сильнее всего скучает по Кобзону,  оказались украинские «патриотки» Таисия Повалий и Ани Лорак. Они обе поделились постами со словами соболезнования на своих страницах в Instagram. В своих публикациях они называли российского певца «великим артистом», «гением» и «легендой».

Особенно расстроенной в связи с кончиной Кобзона выглядит Повалий, которая до этого не раз выступала с ним дуэтом.

«Невозможно найти слова, чтобы описать боль, которая сейчас в моей душе! Это большая потеря для нашей семьи! Ушел из жизни Гениальный артист, Мастер высочайшего класса, голос и трудолюбие которого уникальны! ... Голос Ваш неповторимый, память о Вас будет жить в сердцах многих поколений! Светлая память и вечный покой, дорогой Иосиф Давыдович!», – написала она.

В свою очередь, Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с Кобзоном и подписала ее словами «Светлая память Великому Артисту». Снимок был размещен в ее Instagram Stories.

Обеих артисток не смутили многочисленные антиукраинские высказывания Кобзона, который открыто поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе, не говоря уже о том, что он выступал в так называемых «народных республиках» и имел звание «Героя «ДНР».

До этого российский певец и композитор Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, откровенно высказался о покойном российском певце Иосифе Кобзоне, который активно поддерживал режим Путина.

О своих мыслях Лебединский написал на своей странице в Facebook. Композитор решил вспомнить о жизненных принципах Кобзона.

«Я знаю точно, что он поддерживал жестокие античеловеческие законы путинского режима. Я знаю, что он поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе. Я знаю, что этот человек всегда стремился быть как можно ближе к власть имущим подонкам и бандитам, что пользовался всеми возможными привилегиями и «блатом» – это факты», – пишет Лебединский.

По мнению музыканта, этих фактов достаточно, даже если он параллельно с этим спас собачку на улице и подбросил пару раз денег нищим товарищам по «культуре».

Напомним, появились шокирующие факты из биографии Кобзона о торговле героином и ликвидации конкурентов.

Как сообщалось ранее, скончался Иосиф Кобзон: «герой ДНР», который отказался от Украины.
Иосиф КобзонТаисия ПовалийАни Лоракновости Украины
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2018-09-01 23:20 :16