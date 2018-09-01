Гений, легенда, мастер высочайшего класса: Повалий и Лорак оплакивают Кобзона

Украинские артистки, известные своей любовью к России, скорбят по умершему певцу Иосифу Кобзону, который при жизни неоднократно выражал свою антиукраинскую позицию

Об этом сообщает politeka.

Среди тех, кто сильнее всего скучает по Кобзону, оказались украинские «патриотки» Таисия Повалий и Ани Лорак. Они обе поделились постами со словами соболезнования на своих страницах в Instagram. В своих публикациях они называли российского певца «великим артистом», «гением» и «легендой».

Особенно расстроенной в связи с кончиной Кобзона выглядит Повалий, которая до этого не раз выступала с ним дуэтом.

«Невозможно найти слова, чтобы описать боль, которая сейчас в моей душе! Это большая потеря для нашей семьи! Ушел из жизни Гениальный артист, Мастер высочайшего класса, голос и трудолюбие которого уникальны! ... Голос Ваш неповторимый, память о Вас будет жить в сердцах многих поколений! Светлая память и вечный покой, дорогой Иосиф Давыдович!», – написала она.

В свою очередь, Ани Лорак опубликовала совместную фотографию с Кобзоном и подписала ее словами «Светлая память Великому Артисту». Снимок был размещен в ее Instagram Stories.

Обеих артисток не смутили многочисленные антиукраинские высказывания Кобзона, который открыто поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе, не говоря уже о том, что он выступал в так называемых «народных республиках» и имел звание «Героя «ДНР».

До этого российский певец и композитор Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, откровенно высказался о покойном российском певце Иосифе Кобзоне, который активно поддерживал режим Путина.

О своих мыслях Лебединский написал на своей странице в Facebook. Композитор решил вспомнить о жизненных принципах Кобзона.

«Я знаю точно, что он поддерживал жестокие античеловеческие законы путинского режима. Я знаю, что он поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе. Я знаю, что этот человек всегда стремился быть как можно ближе к власть имущим подонкам и бандитам, что пользовался всеми возможными привилегиями и «блатом» – это факты», – пишет Лебединский.

По мнению музыканта, этих фактов достаточно, даже если он параллельно с этим спас собачку на улице и подбросил пару раз денег нищим товарищам по «культуре».

Напомним, появились шокирующие факты из биографии Кобзона о торговле героином и ликвидации конкурентов.

Как сообщалось ранее, скончался Иосиф Кобзон: «герой ДНР», который отказался от Украины.

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