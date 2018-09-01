ФСБ России задержала в Азовском море украинское судно

В ночь на субботу, 1 сентября, береговая охрана ФСБ РФ задержала на пути из Мариуполя вблизи Бердянска украинский балкер Amadore.

Об этом сообщил эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко в Facebook.

По его данным, в 10 утра субботы судно еще продолжало стоять. Обычно такие задержания продолжаются около 3-х часов, отмечает эксперт. На пути к Азовскому морю это судно ожидало разрешения в Керченском проливе в течение 119 часов.

Владельцем судна Amadore является компания из Одессы. Это уже 99-ое задержание (непосредственно в море, не считая проверок перед и в Керченском проливе) с 17 мая 2018 года.

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