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суббота, 1 сентября, 2018, 0:05 Спорт
Элина Свитолина вышла в четвертый круг – 1/8 финала – теннисного турнира US-Open-2018

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый круг заключительного в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата США (US Open-2018) в Нью-Йорке с общим призовым фондом $53 млн.

В третьем раунде соревнований посеянная под седьмым номером Элина Свитолина в двух естах выиграла в 52-й «ракетки» мира Кьян Ван из Китая – 6:4, 6:4, сообщает btu.org.ua. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Следующей соперницей Элины Свитолиной будет 19-я «сеяная» Анастасия Севастова из Латвии, которая в трех сетах одержала волевую победу над россиянкой Екатериной Макаровою– 4:6, 6:1, 6:2.
Теннис Grand SlamТеннис Рейтинг WTAтеннис Элина Свитолинановости спортатеннис US Open-2018
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2018-09-01 00:40 :15