Боевики понемногу начали выпускать людей из ОРДО

Боевики ОРДО начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба по состоянию на 14:00 субботы.
«В настоящее время известно, что оккупанты проводят тотальный контроль всех лиц и транспорта, которые пытаются выехать с оккупированной территории, однако начали единичный пропуск граждан и автомобилей», – говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе добавили, что оформление пограничниками из состава Объединенных сил в направлении временно оккупированной территории не прекращалось, однако фиксируются неединичные отказы гражданам в пересечении линии разграничения со стороны российских наемников.
Пограничники также напомнили, что с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, по решению командующего объединенных сил, со 2 по 7 сентября будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ «Станица Луганская». Остальные КПВВ в районе операции Объединенных сил будут функционировать в штатном режиме.
В то же время один из так называемых «депутатов Народного совета ДНР» сообщил «Интерфаксу», что «ДНР» открыла проезд через границу с Россией.
«Выезд для граждан на всех КПВВ на границе с Россией открыт», – сказал собеседник агентства.
Позже представитель «МГБ ДНР» сообщил журналистам, что открыты и другие КПВВ.
«Все КПВВ работают на въезд и выезд. Введен усиленный режим осмотра», – сказал он.
31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.
Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.
РосСМИ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».
Из-за убийства Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли.