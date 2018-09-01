Боевики понемногу начали выпускать людей из ОРДО

Боевики ОРДО начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда из оккупированной территории.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба по состоянию на 14:00 субботы.

«В настоящее время известно, что оккупанты проводят тотальный контроль всех лиц и транспорта, которые пытаются выехать с оккупированной территории, однако начали единичный пропуск граждан и автомобилей», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что оформление пограничниками из состава Объединенных сил в направлении временно оккупированной территории не прекращалось, однако фиксируются неединичные отказы гражданам в пересечении линии разграничения со стороны российских наемников.

Пограничники также напомнили, что с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, по решению командующего объединенных сил, со 2 по 7 сентября будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ «Станица Луганская». Остальные КПВВ в районе операции Объединенных сил будут функционировать в штатном режиме.

В то же время один из так называемых «депутатов Народного совета ДНР» сообщил «Интерфаксу», что «ДНР» открыла проезд через границу с Россией.

«Выезд для граждан на всех КПВВ на границе с Россией открыт», – сказал собеседник агентства.

Позже представитель «МГБ ДНР» сообщил журналистам, что открыты и другие КПВВ.

«Все КПВВ работают на въезд и выезд. Введен усиленный режим осмотра», – сказал он.

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.

РосСМИ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

Из-за убийства Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли.

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