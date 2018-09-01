Береза: «Донбассэнерго» заплатило здоровьем украинцев за дешевый нефтекокс

Энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» закупила для украинских ТЭС 38 тонн нефтяного кокса. Единственное преимущество этого продукта – его дешевизна, но этот материал – очень токсичен из-за высокой концентрации серы и ванадия. Поэтому, енергоресрс экологически опасен и может нанеси непоправимого вреда здоровью украинцев.

Об этом на свое странице в Facebook пишет народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза, сообщает «Obozrevatel».

«Я когда-то уже писал о прекрасной энергогенерирующей компании» Донбассэнерго «. Это единственное в Украине предприятие, которое полностью работает на российском антраците. И это в том случае, если антрацит действительно русский, а не легализован сепарский из шахт оккупированного Донбасса. Итак, владельцы этой компании решили наконец расширить географию поставок энергоресурса. Пожалуй, сепарской уголь стало трудно затягивать, или в них дрогнул патриотизм и решили уменьшить долю российского топлива. Но в любом случае, решение они приняли и в частном порте «ТИС», в эти минуты, стоит под разгрузкой танкер SBI Bravo с 38 тысячами тонн нефтяного кокса. При успешной отгрузки первого судна возможны новые поставки «, – рассказал нардеп.

Причиной же импорта нефтяного кокса Береза считает дешевизну энергоресурса. Такая стоимость продиктована эго опасностью, ведь этот кокс производится с высокой концентрацией серы и ванадия.

«Нефтяной кокс – это твердый остаток вторичной переработки нефти или нефтепродуктов. Зачем «Донбассэнерго» нефтекокс? Все просто – он дешевый. Значительно дешевле антрацита, даже русского. Разница в котировках настоящего антрацита и нефтекокса достигает 37%. Другими словами, это более дешевая, но «грязная» альтернатива угля. И самостоятельно в качестве топлива на ТЭС ее нельзя использовать – только в смеси с настоящим углем (в конкретном случае дешевым низкокалорийным российским). И настоящая плата за эту дешевизны –здоровье украинцев, потому что это топливо жутко токсическое «, – отмечает Береза.

Следовательно, нардеп планирует расследовать импорт нефтяного кокса в Украину в рамках своих депутатских полномочий.

«Меня как народного депутата, представителю Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции интересует дальнейшая история десятков тысяч тонн нефтяного кокса в Украине. Как и оперативная реакция уполномоченных государственных органов-– прежде всего экологических. Постараюсь держать вас в курсе «, – отмечает парламентарий.

Как сообщалось ранее, СБУ подозревает российского поставщика антрацита для генерирующей компании «Донбассэнерго» ООО «Южтранс» в действиях, которые могут навредить Украине. Поэтому в ноябре 2017 Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании: ей запретили осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине.

«Донбассэнерго», у которой на подконтрольной территории Украины осталась только Славянская ТЭС, с мая по 22 октября 2017 купила в «Южтранс» более 100 тыс. Антрацита. По данным Liga.net, «Южтранс» – третий по объему поставщик российского антрацита в Украине.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.