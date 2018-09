Астрономы переименовали закон Хаббла

На XXX Генеральной ассамблее Международного астрономического союза было принято решение о переименовании закона Хаббла о скорости удаляющихся галактик.

Об этом пишет издание N+1.

Исполнительный комитет союза принял во внимание заслуги в открытии закона бельгийского астронома Жоржа Леметра и принял решение официально называть один из основополагающих принципов современной космологии законом Хаббла-Леметра.

Закон Хаббла был открыт в 20-ых годах XX века – он оказался первым свидетельством расширения Вселенной и стал в итоге основополагающим принципом для современной космологии. В классической форме этот закон гласит, что скорость удаления галактики (или другого астрономического объекта) от наблюдателя на Земле прямо пропорциональна расстоянию до нее. Коэффициент пропорциональности сейчас называют постоянной Хаббла и обозначают H. На данный момент уравнение обычно записывают в форме, которая включает красное допплеровское смещение, однако общий вид закона соответствует его начальной форме.

Сейчас считается, что впервые этот закон был сформулирован бельгийским астрономом Жоржем Леметром в 1927 году, однако его работа была опубликована на французском языке в бельгийском журнале Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, о котором мало знали за пределами страны, и широкой популярности эта статья не получила. Два года назад в Proceedings of the National Academy of Sciences свою работу представил Эдвин Хаббл, и именно его статью начали цитировать, а сам закон, описывающий скорость отдаления галактик, и константа, что туда входит, получили имя Хаббла. Только в 1931 году Леметр перевел свою статью на английский, но опубликовал ее в слишком сокращенном варианте, поэтому его заслуги в открытии этого принципа остались не отмеченными.

Только сейчас – спустя 90 лет после публикаций Леметра и Хаббла – на XXX Генеральной ассамблее Международного астрономического союза было принято решение восстановить историческую справедливость в отношении этого закона. Астрономы приняли во внимание опубликованные Леметром результаты: связь красного смещения с расстоянием до галактики, подтверждение космологической модели Фридмана и оценку скорости расширения Вселенной. Кроме того, представители Международного астрономического союза отмечают, что на Третьей генеральной ассамблее Международного астрономического союза в 1928 году – после выхода статьи Леметра, но до публикации работы Хаббла – два ученых обсуждали вопрос важности и точности полученных данных, связывающих красное смещение и расстояние до наблюдаемых галактик, а также их связь с моделью развития Вселенной.

Взяв во внимание все эти факты, исполнительный комитет Международного астрономического союза официально рекомендовал закон о скорости расширения вселенной, который раньше носил имя Хаббла, теперь называть законом Хаббла-Леметра.

Стоит отметить, что за систематическую недооценку расстояний до галактик, значение постоянной Хаббла в обеих работах – и Хаббла, и Леметра – было почти на порядок завышено. Впервые оценить эту величину достаточно точно удалось только 30 лет спустя. Однако до сих пор значение константы Хаббла постоянно уточняют. Согласно последним измерениям телескопов Gaia и «Хаббл», ее значение составляет 73,52 ± 1,62 километра в секунду на мегапарсек.

