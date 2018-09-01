Астрономы обнаружили признаки существования воды на Юпитере

Астрономы обнаружили признаки существования воды на Юпитере. Кроме того, анализ Большого Красного пятна – крупнейшего урагана в Солнечной системе – показал, что газовая оболочка планеты имеет от двух до девяти раз больше кислорода, чем Солнце.

Об этом говорится в статье, опубликованной в The Astronomical Journal, – сообщает 24tv.ru.

Поиски воды играют важную роль в определении внутреннего строения крупнейшей планеты в Солнечной системе. Данные компьютерного моделирования показывают, что ядро Юпитера состоит из последовательных слоев металлов, каменистых пород, а также льда из метана, воды, аммиака. Наличие или отсутствие молекул воды в его газовой оболочке может помочь определить, насколько достоверны современные теории.

Группа Гордона Бьоракера, астрофизика из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, провела наблюдения Большого Красного пятна на Юпитере. С помощью телескопов обсерватории Кека они получили инфракрасные спектры высокого разрешения, которые позволили заглянуть им на глубину, где давление составляет от 0,5 бар до 5 бар (высота на Юпитере измеряется в барах, так как у планеты нет твердой поверхности, от которой можно было бы вести отсчет). Кроме того, астрономы изучили Юпитер с помощью инфракрасного телескопа IRTF.

Путешествие к середине Красного пятна на Юпитере

В результате исследователи обнаружили на высоте около 5 бар линии, соответствующие метану, фосфину и воде. Однако температуры на этой глубине слишком большие, чтобы метан и его изотопологи (молекулы, различающихся только по изотопным составом атомов) могли конденсироваться и превращаться в облака. В то же время, они примерно соответствуют температурам, которые требуются для замерзания воды при давлении в 5 бар (около 257 – 290 кельвинов).

Моделирование показало, что исследователи «почти наверняка» обнаружили облако, состоящее из жидкой или замерзшей воды. Кроме того, оно исключило возможность того, что группа Бьоракера нашла облака с фосфина. Также исследователи оценили количество монооксида углерода в нижних слоях газовой оболочки Юпитера. Вместе полученные данные указывают на то, что планета может быть богата кислородом – в 2 – 9 раз больше Солнца.

Теперь полученные Бьоракером результаты необходимо будет проверить в других частях планеты, чтобы получить глобальную картину распределения воды. Если данные астрофизиков совпадут с данными зонда «Юнона», то ученые смогут использовать подобный метод для исследования других планет Солнечной системы.

Как сообщалось ранее, на Марсе нашли источник воды для будущих экспедиций.

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