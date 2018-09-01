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суббота, 1 сентября, 2018, 20:05 События
167 дней голодовки: Самочувствие политзаключенного Кремля Балуха крайне плохое

Крымский активист, политзаключенный Кремля Владимир Балух, который голодает 167 дней, очень плохо себя чувствует.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз на странице в Facebook.

«Мне ночью сообщили, что Владимир Балух очень плохо себя чувствует. Также сказали, что его хотят отправить на яму», – сказал он.

Как пояснил Чийгоз в комментарии Общественному, в СИЗО Балуху неоднократно предъявляли нарушение за якобы несоблюдение режима, поскольку тот голодает.

Балуха до сих пор содержат в общей камере СИЗО Симферополя.
Симферопольоккупированный КрымВладимир Балухновости Украины
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2018-09-01 20:09 :14