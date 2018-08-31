Жесткий и со стержнем: в США обнародовали расшифровку разговора Клинтона и Ельцина о Путине

В США президентская библиотека имени Билла Клинтона опубликовала документы о российско-американских отношениях в 1990-х годах, среди которых стенограмма разговора тогдашних президентов двух стран Бориса Ельцина и Билла Клинтона о кандидатуре Владимира Путина на пост нового главы РФ.

Согласно опубликованным документам 8 сентября 1999 года Ельцин по телефону сообщил Клинтону о том, что выбрал своим преемником Владимира Путина, передает «НВ».

Во время разговора заявил, что ему «понадобилось много времени, чтобы подумать, кто может стать президентом России в 2000 году».

По словам Ельцина, на Путина он «наткнулся», после чего изучил его «биографию, интересы, знакомых».

«Я понял, что он – твердый человек, который хорошо осведомлен в различных вопросах в сфере его ответственности. В то же время он тщательный и сильный, очень общительный и легко может наладить хорошие отношения и контакты со своими партнерами. Я уверен, что вы сочтете его очень квалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что в 2000-м году он как кандидат получит поддержку. Мы ведем соответствующую работу», – сказал тогда Ельцин.

Затем во время личной встречи 19 ноября того же года на вопрос Клинтона, кто победит на выборах президента РФ, Ельцин ответил: «Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад».

По его словам, Путин – «жесткий, у него есть внутренний стержень» и он «продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России».

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