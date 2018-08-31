Военный эксперт рассказал о новом способе борьбы с агрессией Кремля

Прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, о котором заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, может сыграть положительную роль в вопросе привлечения внимания к проблеме Азовского моря. Кроме того, это позволит как минимум вдвое сократить поток украинцев, которые едут на заработки в Россию, а это уже на 750 тысяч потенциальных заложников меньше.

Такое мнение высказал «Апострофу» военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

Не будучи большим специалистом по пассажирского сообщения с Россией, я подозреваю, что в любом случае блокирование движения через определенную территорию является проблемой для другой территории. После этого в международных каталогах пройдет сообщение о том, что пассажирское движение на территорию России заблокировано в силу определенных санкций. И это может повлиять на экономическую привлекательность, так как есть же поезда, которые идут через Украину в Россию – и их движение тоже будет ограничено. Поэтому они терпят каких-то минимальных убытков. Но я не могу оценивать их степень – здесь надо спрашивать Омеляна, потому что он является специалистом в этой области.

Что касается адекватных действий Украины в ответ на беспредел России в Азовском море, то первым трубить начал я – месяц назад на уважаемом сайте «Апостроф» я сказал, что нужно делать. Во-первых, нужно расторгать договор с Россией о том, что это внутреннее море. Соответственно все то, что там происходит, должно регулироваться согласно международного морского права. То есть Азовское море должно получить статус международного водоема, а не внутреннего моря Украины и России. Во-вторых, надо усиливать военную кампанию в Азовском море. В-третьих, надо стучать во все международные инстанции, которые занимаются международным морским правом.

В этом смысле ограничение пассажирского движения с Россией может быть еще и способом привлечения внимания к проблеме Азовского моря. Поэтому информационный аспект важен.

Второй момент – если отменят поезда, то украинцы меньше будут ездить в Россию. Дело в том, что в силу тяжелой экономической ситуации в Украине процветает трудовая миграция. И тут вопрос – выбирать Европу или Россию. В России по разным данным работает до полутора миллиона человек, а если брать и сезонных работников, то до двух. И здесь можно вспомнить историю с «Вконтакте»: когда запрещали «Вконтакте» и прочее, все кричали, что это не поможет: мол, как ходили, так и будут. В итоге же, по самым скромным данным количество мероприятий в «Вконтакте» со времен введения запрета упала в 8 раз. Такой же эффект будет с пассажирским сообщением.

Все сначала будут кричать, что мы бросаем соотечественников, которые там работают, а реально народ начнет переориентироваться на страны Европы. Таким образом реально будет уменьшаться число потенциальных заложников. Это тоже очень важный момент. Ведь авиасообщения с Россией нет, а закроют железнодорожное сообщение и трудовые мигранты (сезонники) начнут переориентироваться на Европу, потому что в Россию будет трудно добираться. И поток начнет сокращаться вдвое – с полутора миллиона до 750 тысяч. А это уже на 750 тысяч заложников меньше, что очень хорошо.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.