Венгрия, по требованию Украины, сменила название должности уполномоченного «по Закарпатью»

Венгрия на требование Украины изменила название должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного «по Закарпатью». А насчет всех остальных вопросов – продолжаем конструктивно работать дальше», – написал Климкин.

Начал утро с разговора со своим коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А насчет всех остальных вопросов - продолжаем конструктивно работать дальше. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 августа 2018 г.

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