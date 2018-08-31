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пятница, 31 августа, 2018, 18:24 Политика
Венгрия, по требованию Украины, сменила название должности уполномоченного «по Закарпатью»

Венгрия на требование Украины изменила название должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного «по Закарпатью». А насчет всех остальных вопросов – продолжаем конструктивно работать дальше», – написал Климкин.

 
ВенгрияПавел КлимкинЗакарпатская областьПетер Сияртоновости Украиныновости политики
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2018-08-31 19:51 :12