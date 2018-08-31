Великобритания потратит 100 миллионов на военный порт, если не достигнет соглашения с ЕС

Правительство Великобритании планирует расширить морской порт для обслуживания военной базы Акротири на Кипре, если не удастся достичь торгового соглашения с Европейским союзом в рамках Brexit. Считается, что стоимость нового порта составит не менее 100 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает издание «Тиждень».

Причина такого решения заключается в том, что сейчас оборудование и другие товары в настоящее время направляются на базу через порты Кипра. Однако без соглашения с ЕС после Brexit будут восстановлены таможенные и прочие проверки, что может поставить под угрозу обслуживание базы. База, которая имеет статус суверенной британской территории, уже имеет небольшой порт, но его необходимо будет значительно расширить. «Эти предложения существенно расширят порт в Акротири, потому что он слишком маленький, чтобы его можно было использовать должным образом», – отметил один из источников. По его словам, план состоит в том, чтобы фактически построить новый порт: «Если у нас не будет соглашения, порт – кипрский – станет крайне проблематичным, тогда как порт RAF считался бы британской территорией».

Напомним, 21 июня в Британии парламент принял правительственный законопроект о Brexit. Тереза Мэй назвала принятие законопроекта «важным шагом» в обеспечении «гладкого» выхода Британии из ЕС.

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