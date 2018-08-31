Варфоломей в Стамбуле сообщил Кириллу о намерении предоставить Украине автокефалию

Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

«Первые известия с переговоров на Фанаре: патриарх Кирилл не достиг всего, ради чего ехал», – пишет он.

По словам Евстратия, после встречи патриархов к журналистам вышел митрополит Эммануил и рассказал, что «мы сообщили патриарху (Кириллу, – ред.) о решении относительно преодоления раскола в Украине и предоставления автокефалии, которое имплементируется».

«Позже ожидается официальный текст, поэтому изложение может быть не буквальным. В целом итог переговоров для Украины дает основания для сдержанного оптимизма. Однако не следует забывать, что «дьявол скрывается в деталях», – отметил Зоря.

По словам Евстратия, все представители Московского патриархата были раздражены и напряжены. Ожидалось, что гости останутся на обед, однако они сразу уехали.

Журналист Аймурзаев тоже поделился в Facebook впечатлениями от встречи в Турции.

«Ну что, друзья. Наверное, ничего хорошего для Патриарха Кирилла», – написал он.



Аймурзаев дал перевод заявления митрополита Эммануила:

«Главный вопрос, который обсуждался – вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, который длится более 25 лет. Вселенский патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу во время его визита. Визит прошел в братской атмосфере...».

«Толковать это послание проще простого. Решение принято, его воплощают в жизнь, о чем было по-братски сообщено Патриарху Кириллу», – объясняет журналист.

Как сообщалось, в пятницу в Стамбуле прошла встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

На 1-3 сентября во Вселенской Патриархии уже запланирован Синакс (Synaxis) – собрание всех епископов этой Церкви. Перед Синаксом состоится очередное заседание Священного синода патриархата.

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