В воскресенье во Львове состоится прославление Ставропигийской чудотворной иконы

2 сентября в воскресенье в стенах древней Успенской церкви г. Львова состоится важное историческое событие. В связи с обращением Конференции Львовского ставропигиального братства св. ап. Андрея Первозванного и решение Архиерейского собора УАПЦ во время архиерейской литургии, которая начнется в 11.00 состоится прославление Ставропигийской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия».

Об этом сообщает Львовское ставропигиальное братство св. ап. Андрея Первозванного.

Эта древняя икона, молитва перед которой в течение веков дарила исцеление от недугов и помощь в решении жизненных проблем, особым образом прославились в 1704 году, когда Львов, оккупированный шведской армией Карла XII, платил контрибуцию. Кроме денег, украинская община должна была отдать и церковные драгоценности: драгоценные Евангелия, золотые и серебряные кресты, чаши, а также украшенную драгоценностями одежду иконы Богородицы «Одигитрии». Собственно тогда произошло чудо – на иконе появились слезы. Событие так поразило командира подразделения, руководившего грабежом Успенской церкви, что он приказал прекратить мародерство и вернуть храму драгоценности. Благодаря этому событию, в частности, в храме сохранился ценный серебряный напрестольный крест, а также ценные книги и изделия украинских ювелиров.

Фото: flickr.com/photos/twiga_swala/

Все участники торжества получат на память копии прославленной иконы.

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