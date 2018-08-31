В Турции на несколько часов перекрыли трассы из-за снегопада

В конце августа в провинции Карс на северо-востоке Турции выпал снег. Из-за сильных снегопадов на несколько часов было перекрыто несколько трасс.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Vatan.

Отмечается, что температура воздуха в регионе на несколько часов снизилась до +7° C.

По информации издания, причиной аномального снегопада стал грозовой фронт, отмечает издание.

Напомним, 26 августа в австрийских Альпах выпало до 40 см снега.

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