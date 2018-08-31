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пятница, 31 августа, 2018, 18:05 Мир
В центральном регионе Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Сегодня, 31 августа, в центральном регионе Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что землетрясение произошло около 10 утра по местному времени. Эпицентр расположен неподалеку от поселка Неохирион и города Кардица, в 232 км к северо-западу от греческой столицы Афин.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Напомним, 29 августа, на юге Тихого океана близ Новой Каледонии, произошло мощное подводное землетрясение.
Грецияземлетрясениеновости мира
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2018-08-31 19:51 :16