В стартовом матче седьмого тура футбольной Премьер-лиги-18/19 «Ворскла» обыграла «Черноморец»

Очередной, седьмой тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сегодня, 31 августа, открыл поединок между полтавской «Ворсклой» и одесским «Черноморцем».

Игра на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ворсклы», сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Победу хозяевам принесли голы Владислава Кулача, который отличился на 49-й минуте и автогол Дмитрия Рыжука (87). В составе «Черноморца» мяч забил Артем Чорный (63). На 24-й минуте Кулач не реализовал пенальти.

Второй игровой день седьмого тура завтра, 1 сентября, продолжит противостояние на стадионе «Металлист» в Харькове, где донецкий «Шахтер» будет принимать ФК «Мариуполь» (19:30, «Футбол 2»).

В воскресенье, 2 сентября, состоятся матчи между черниговской «Десной» и донецким «Олимпиком» (14:00, «Футбол 1»), ФК «Львов» и ФК «Александрия» (17:00, «Футбол 1»), ФК «Арсенал-Киев» и луганской «Зарей» (19:30, «Футбол 1»), киевским «Динамо» и львовскими «Карпатами» (19:30, «2+2»).

Текущее турнирное положение: «Шахтер» – 15 очков (после шести матчей), ФК «Александрия» – 15 (6), «Динамо» – 13 (5), «Ворскла» – 9 (7), «Черноморец» – 9 (7), «Заря» – 8 (6), «Десна» – 7 (6), «Олимпик» – 6 (6), ФК «Львов» – 5 (6), «Карпаты» – 5 (6), ФК «Мариуполь» – 4 (5), «Арсенал-Киев» – 4 (6).

Напомним, встреча третьего тура ФК «Мариуполь» – «Динамо» (Киев) перенесли на 26 сентября из-за участия обоих клубов в еврокубках.

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