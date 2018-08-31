В сепаратистских СМИ обнародовали данные украинских журналистов, работающих в зоне ООС

Сайт так называемого «МГБ ЛНР», а также ресурсы «Исток» и «Русская весна», заблокированы в Украине решением СНБО обнародовали персональные данные журналистов одиннадцати СМИ.

Среди тех, чьи фамилии, номера телефонов и транспортных средств, на которых перемещаются журналисты, сотрудники каналов «Украина», «1+1», «Интер», ICTV, 24 канала, 5 канала, совместного проекта EuropeFree/Voice of America «Current time TV», а также сотрудники «Радио Свобода» и продакшина Tabor production, пишет «Детектор медиа».

Все эти данные ранее были переданы в пресс-центр штаба ООС в заявках на работу журналистов в зоне боевых действий с 12 до 19 августа.

Один из журналистов из этого списка – Владимир Михайлов, журналист программы «Факты» (ICTV). В разговоре с «Детектором медиа» он предположил, что почтовый ящик пресс-центра ООС сломали:

«Я думаю, что получить наши данные довольно просто – потому что мы отправляем заявки в пресс-центр штаба ООС на почтовый ящик на ukr.net. Насколько я понимаю, взломать его просто».

Как стало известно «Детектору медиа» из разговоров с коллегами, на следующий день после публикации им звонили неизвестные, представлявшиеся жителями серой зоны или оккупированных территорий, и расспрашивали журналистов о подрыве моста в Станице Луганской, который разрушен и который сейчас является лишь пешеходным переходом через линию разграничения.

Это связано с тем, что на сайтах, которые обнародовали данные журналистов, указывалось, что якобы украинские военные планируют провокацию – взорвать мост в Станице Луганской и обвинить в этом боевиков. Для освещения этого события якобы украинские военные пригласили журналистов из данного списка.

Ирина Баглай, журналистка «Подробностей» («Интер»), также подавала в пресс-центр ООС заявку на работу в зоне боевых действий с 13 по 19 августа. Она не имеет предположений относительно источника утечки информации. Однако подтвердила «ДС», что ей, как и другим журналистам, звонят исключительно мужчины, которые ведут себя вежливо и переспрашивают, будет ли подрыв моста:

«Мне звонили раз семь, и именно сегодня, хотя информация появилась вчера. Очень вежливые мужчины, они называются, спрашивают меня – можно ли ехать? И будут ли взрывать мост? Я спросила, почему они мне звонят по этому вопросу – говорят, что Вконтакте есть информация, что мы – провокаторы, и именно мы отвечаем за эту провокацию. Один сказал, что у него бабушка в Луганске, другой – что должен везти жену в Луганск на лечение. Вроде они звонят, чтобы узнать, безопасно ли им ехать. При этом я общалась с коллегами – они подтверждают, что им звонят с тех же номеров, что и мне».

В то же время Андрей Цаплиенко «ТСН» (1+1), которому тоже сегодня звонят весь день вежливые мужчины, считает, что нужно быть осторожными в этих разговорах с неизвестными «жителями из серой зоны и Луганска» – они могут оказаться сотрудниками «МГБ ЛНР»:

«Вполне вероятно, что они могут записывать наши разговоры, а потом использовать их для каких-либо провокаций», – говорит он.

Цаплиенко также предполагает, что информация могла попасть к «МГБ ЛНР» по двум причинам: или был взломан почтовый ящик пресс-центра штаба ООС, или кто-то, кто имеет доступ к информации, слив ее.

«В самом факте публикации я не вижу большой проблемы – мы все публичные люди, работаем открыто, к нам звонит много людей и наши телефоны легко найти любому. Однако, не отдавая предпочтения ни одной из двух версий, они вероятны, но это лишь мое предположение – мне кажется опаснее та, в которой кто-то сознательно предоставляет информацию противнику», – говорит Цаплиенко.

Он считает, что цель этой провокации – не давление на журналистов, а попытка ограничить возможности и желания людей с ОРДЛО выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщил «ДС» представитель пресс-центра ООС Алексей Тригуб, по поводу утечки персональных данных журналистов проводится проверка, однако он уверяет, что в почтовом ящике пресс-центра ООС есть только заявки на аккредитацию, однако нет сводного списка, который был обнародован сепаратистскими сайтами.

На этом настаивает и руководитель пресс-центра ООС Вячеслав Петровский: «Пресс-центра известно об этом факте. Мы тщательно проверяем материалы, опубликованные в контексте откровенно фейковой новости о якобы подготовке украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в серой зоне против жителей Луганщины. Я еще раз хочу отметить, относительно обнародования информационными ресурсами ОРДЛО списков украинских журналистов, – на самом деле это не наш формат оформления, он совершенно отличается. Утечка по этому поводу информации невозможна, ведь подобную информацию передают исключительно защищенными средствами связи».

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