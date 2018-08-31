В России на оборонном заводе произошел взрыв, есть жертвы

В российском городе Дзержинске Нижегородской области на заводе имени Свердлова, производящем взрывчатку, произошло ЧС, в результате чего погибли трое человек и еще трое пострадали.

Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на источник в службе скорой помощи региона.

«Погибло трое людей, еще трое пострадали», – рассказал собеседник.

Отмечается, что взрыв произошел в цехе по производству аммонала, после чего пожар охватил площадь около сотни квадратных метров.

Справка.

Завод имени Я.М. Свердлова – один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате взрыва на складе оружия погибли по меньшей мере 39 гражданских, среди которых есть дети.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.