В России на оборонном заводе произошел взрыв, есть жертвы

В российском городе Дзержинске Нижегородской области на заводе имени Свердлова, производящем взрывчатку, произошло ЧС, в результате чего погибли трое человек и еще трое пострадали.
Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на источник в службе скорой помощи региона.
«Погибло трое людей, еще трое пострадали», – рассказал собеседник.
Отмечается, что взрыв произошел в цехе по производству аммонала, после чего пожар охватил площадь около сотни квадратных метров.
Справка.
Завод имени Я.М. Свердлова – один из крупнейших в России производителей боеприпасов, детонаторов и передаточных зарядов для горнорудной промышленности.
Напомним, в сирийской провинции Идлиб в результате взрыва на складе оружия погибли по меньшей мере 39 гражданских, среди которых есть дети.