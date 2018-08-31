В Мининфраструктуры обосновали цену билетов на поезд «четырех столиц»

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал стоимость билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига «минимально возможной на данном этапе.

Об этом сообщает УНИАН.

«Да, дороговато. Это была инициатива «пяти столиц», по дороге потеряли Таллинн, но я надеюсь, он будет присоединен. Я знаю, что «Укрзализныця» провела трудные переговоры с международными партнерами, а это – Беларусь, Латвия, Литва. На данный момент это минимально возможная цена. Если маршрут будет хорошо постелен, посмотрим, какие еще опции можно будет добавить», – отметил министр в ответ на вопрос журналиста.

30 августа «Укрзализныця» начала продажу билетов на поезд «четырех столиц» Киев-Рига, который будет курсировать через Минск и Вильнюс. Стоимость билета в вагоне купе по маршруту Киев-Рига составляет 2219,11 гривни, в вагон СВ – 4428,17 гривни. Из Киева до Вильнюса в вагоне купе билет стоит 1640,62 гривни, а СВ – 3271,78 гривни. Цена купейного билета Киев-Минск 1853,98 гривни, СВ – 3 574,69 гривни. Цены указаны в одну сторону.

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