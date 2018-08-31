В Киеве провели сверхсложную операцию на сердце 13-летнему мальчику

Сверхсложную операцию на сердце 13-летнего мальчика с синдромом Марфана провели в Киеве. Врачи Института сердца во главе с ведущим литовским кардиохирургом Римантасом Бенеитсом выполнили модифицированную операцию Дэвида, то есть уменьшили диаметр корня аорты и сохранили клапан. Отныне сердце юноши работает как у здорового человека.

Об этом сообщает 5.ua.

Ярослав попал в больницу с патологией развития аорты вследствие генетической болезни – синдрома Марфана. Полгода назад болезнь дала о себе знать: парень стремительно вырос и почувствовал одышку.

«Не мог бегать, не говоря уже о том, что он не мог посещать секции, которые ему бы хотелось, просто с ребятами побегать на стадионе», – говорит врач-кардиолог Наталья Рубан.

«У этого мальчика основной сосуд расширен, и есть большой риск, что он может просто разорваться, но поскольку этот сосуд содержит и клапан, при выходе из сердца, он за собой тянет и клапан. А мы хотим поменять не только аорту, но и сохранить клапан», – объясняет профессор кардиохирургии клиники Каунаса Римантас Бенетис.

Операцию по замене клапана провели в Украине: вживляют механический протез. Но случай Ярослава из-за генетической болезни медики называют особенным, поскольку протезирования влечет за собой риски: повторное оперирование, кровотечения и пожизненное употребление лекарств. Поэтому прибегли к операции Дэвида, что дает возможность спасти собственный клапан.

Операцию Дэвида модифицировал литовский кардиохирург Римантас Бенетис. Он приехал в Украину поделиться опытом.

«Мы поменяли только корень и сейчас будем подшивать всю восходящую аорту. Мы оставили и сохранили аортальный клапан, сделали пластику этого клапана», – объясняет Римантас Бенетис.

Операция длилась почти шесть часов.

Еще вчера Ярослав лежал на операционном столе, а уже сегодня улыбается и разговаривает. В течение ночи родные парня не сомкнули глаз от волнения, сейчас не сдерживают слез.

«Я видела, он пришел в себя. Разговаривает уже. Самое главное – попросил водичку, попросил кушать», – делится бабушка мальчика Ирина Викторовна.

«Мы пока не празднуем победу, потому надо дождаться полного выздоровления. Только сделали эхокардиографию, клапан работает хорошо. Пока все идет гладко», – отметил гендиректор Института сердца Борис Тодуров.

Впереди у Ярослава еще два месяца реабилитации.

Как сообщалось ранее, в одной из львовских больниц впервые провели операцию на сердце по европейским стандартам.

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