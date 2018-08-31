В Кремле открещиваются от угроз Путина «раздавить украинскую армию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава РФ Владимир Путин угрожал президенту Украины Петру Порошенко на переговорах в 2015 году.

Ранее СМИ опубликовали цитаты из книги экс-президента Франции Франсуа Олланда, который утверждает Путин угрожал Порошенко «раздавить украинскую армию». Как сообщает российское агентство ТАСС, Пескова спросили, говорил ли такие слова Путин Порошенко.

«Нет. Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы», – заявил Песков, отметив, что не может подтвердить такое высказывание.

Песков добавил, что не может комментировать мемуары экс-президента Франции.

«Что касается утверждений господина Олланда, то, поскольку я не читал и не знаю контекста, я не могу никак судить, что он имел в виду, в каком контексте», – сказал Песков.

Напомним, экс-президент Франции Франсуа Олланд в своих мемуарах написал, что Президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко угрожал раздавить украинское войско.

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