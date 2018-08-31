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пятница, 31 августа, 2018, 12:07 Мир
В Google опровергли заявление Трампа

Компания Google опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что поисковая система компании не продвигала его речь «О состоянии государства» в течение последних двух лет, а также предоставила архивные свидетельства.

Об этом сообщает  «Тиждень» со ссылкой на Business Insider.

В частности, в компании заявили, что 30 января 2018 года они сделали упор на речи «О состоянии государства» на домашней странице Google. Исторические данные также подтверждают, что поисковая система продвигала заявление Трампа.

«По традиции, мы не продвигаем первое обращение новоизбранного президента к Конгрессу, потому что технически это не речь «О состоянии государства». Поэтому продвижения в 2009 и 2017 годах нет», – говорится в заявлении.
СШАGoogleДональд Трампновости мира
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2018-08-31 13:37 :39